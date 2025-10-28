La compensació de Dissenyador de Producte in United States a Apple oscil·la entre $157K per year per a ICT2 i $909K per year per a ICT6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $295K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apple. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
