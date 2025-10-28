Directori d'empreses
Apple
  • Analista de Negoci

  • Tots els Salaris de Analista de Negoci

Apple Analista de Negoci Salaris

La compensació de Analista de Negoci in United States a Apple oscil·la entre $112K per year per a ICT2 i $289K per year per a ICT5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $180K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ICT2
Junior Business Analyst
$112K
$102K
$7.2K
$2.2K
ICT3
Business Analyst
$177K
$139K
$27.4K
$10.2K
ICT4
Senior Business Analyst
$220K
$154K
$53.2K
$13.6K
ICT5
$289K
$174K
$85K
$30K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Apple in United States és una compensació total anual de $289,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apple per al rol de Analista de Negoci in United States és $185,000.

