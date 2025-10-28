La compensació de Operacions de Negoci a Apple oscil·la entre $216K per year per a ICT3 i $260K per year per a ICT4. El paquet de compensació year mitjà totalitza $238K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apple. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$216K
$148K
$46.5K
$21.5K
ICT4
$260K
$171K
$68K
$20.9K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)