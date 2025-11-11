Directori d'empreses
Appian Enginyer de Programari Full-Stack Salaris a United States

La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in United States a Appian oscil·la entre $121K per year per a Software Engineer 1 i $182K per year per a Senior Software Engineer 1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $130K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Appian. Última actualització: 11/11/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
(Nivell d'Entrada)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Appian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Full-Stack a Appian in United States és una compensació total anual de $205,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Appian per al rol de Enginyer de Programari Full-Stack in United States és $143,400.

Altres recursos