La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in India a Appian totalitza ₹2.76M per year per a Software Engineer 2. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.76M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Appian. Última actualització: 11/11/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
20%
ANY 1
20%
ANY 2
20%
ANY 3
20%
ANY 4
20%
ANY 5
A Appian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)