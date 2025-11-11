Directori d'empreses
Appian
  • Salaris
  • Vendes

  • Executiu de Comptes

Appian Executiu de Comptes Salaris

El paquet de compensació mitjà de Executiu de Comptes in United States a Appian totalitza $338K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Appian. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Total per any
$150K
Nivell
Account Executive
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
13 Anys
Quins són els nivells professionals a Appian?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Appian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Executiu de Comptes a Appian in United States és una compensació total anual de $170,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Appian per al rol de Executiu de Comptes in United States és $150,000.

Altres recursos