La compensació total mitjana de Comptable Tècnic in United States a Appian oscil·la entre $92.4K i $129K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Appian. Última actualització: 11/11/2025

Compensació Total Mitjana

$99K - $117K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$92.4K$99K$117K$129K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Appian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable Tècnic a Appian in United States és una compensació total anual de $128,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Appian per al rol de Comptable Tècnic in United States és $92,400.

