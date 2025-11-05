Directori d'empreses
AppDirect
AppDirect Enginyer de Programari Salaris a Canada

La compensació de Enginyer de Programari in Canada a AppDirect oscil·la entre CA$83K per year per a P1 i CA$142K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$129K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppDirect. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Nivell d'Entrada)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A AppDirect, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a AppDirect in Canada és una compensació total anual de CA$159,303. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AppDirect per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$122,744.

Altres recursos