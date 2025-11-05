La compensació de Enginyer de Programari in Canada a AppDirect oscil·la entre CA$83K per year per a P1 i CA$142K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$129K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppDirect. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A AppDirect, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)