Apollo.io Salaris

El salari de Apollo.io oscil·la entre $59,069 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $306,460 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Apollo.io. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Gestor de Producte
Median $280K
Gestor d'Operacions de Negoci
$186K

Analista de Negoci
$164K
Científic de Dades
$253K
Dissenyador Gràfic
$212K
Recursos Humans
$151K
Màrqueting
$114K
Dissenyador de Producte
$284K
Gestor de Disseny de Producte
$243K
Reclutador
$219K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$306K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Apollo.io, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Apollo.io és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $306,460. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apollo.io és $199,020.

