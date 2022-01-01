Directori d'empreses
Apollo GraphQL
Apollo GraphQL Salaris

El salari de Apollo GraphQL oscil·la entre $185,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $313,425 per a un Reclutador a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Apollo GraphQL. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Median $185K
Gestor de Producte
$225K
Reclutador
$313K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$303K
Arquitecte de Solucions
$214K
Investigador UX
$265K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Apollo GraphQL és Reclutador at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $313,425. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apollo GraphQL és $245,196.

