Apna Salaris

El salari de Apna oscil·la entre $3,449 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $113,184 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Apna. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Median $48.2K
Gestor de Producte
Median $48.6K
Gestor d'Operacions de Negoci
$39.7K

Analista de Negoci
$9.9K
Atenció al Client
$3.4K
Científic de Dades
$113K
Dissenyador de Producte
$16.5K
Gestor de Programes Tècnics
$20.3K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Apna és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $113,184. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apna és $29,993.

