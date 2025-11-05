Directori d'empreses
Apex Fintech Solutions
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Dallas Area

Apex Fintech Solutions Enginyer de Programari Salaris a Greater Dallas Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Dallas Area a Apex Fintech Solutions totalitza $143K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apex Fintech Solutions. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Total per any
$143K
Nivell
Senior Software Engineer
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Apex Fintech Solutions?
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area és una compensació total anual de $217,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apex Fintech Solutions per al rol de Enginyer de Programari in Greater Dallas Area és $135,000.

