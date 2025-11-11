Directori d'empreses
Aon
  • Dissenyador de Producte

  • Dissenyador UX

Aon Dissenyador UX Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador UX in United States a Aon totalitza $125K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aon. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Total per any
$125K
Nivell
-
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Aon?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Aon in United States és una compensació total anual de $140,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aon per al rol de Dissenyador UX in United States és $120,000.

