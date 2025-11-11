La compensació de Enginyer de Programari Full-Stack in Greater Melbourne Area a ANZ oscil·la entre A$171K per year per a Senior Software Engineer i A$190K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Melbourne Area totalitza A$182K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANZ. Última actualització: 11/11/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$171K
A$168K
A$0
A$3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
