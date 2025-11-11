Directori d'empreses
ANZ
ANZ Enginyer de Dades Salaris a Australia

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Dades in Australia a ANZ totalitza A$127K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANZ. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total per any
A$127K
Nivell
L4
Base
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Dades a ANZ in Australia és una compensació total anual de A$184,243. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ANZ per al rol de Enginyer de Dades in Australia és A$123,958.

Altres recursos