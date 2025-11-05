La compensació de Enginyer de Programari in Greater Melbourne Area a ANZ oscil·la entre A$115K per year per a Junior Software Engineer i A$216K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Melbourne Area totalitza A$166K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANZ. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
