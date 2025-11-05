La compensació de Científic de Dades in Greater Melbourne Area a ANZ oscil·la entre A$126K per year per a Data Scientist i A$171K per year per a Senior Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in Greater Melbourne Area totalitza A$119K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANZ. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***