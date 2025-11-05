Directori d'empreses
ANZ Científic de Dades Salaris a Greater Melbourne Area

La compensació de Científic de Dades in Greater Melbourne Area a ANZ oscil·la entre A$126K per year per a Data Scientist i A$171K per year per a Senior Data Scientist. El paquet de compensació year mitjà in Greater Melbourne Area totalitza A$119K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANZ. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a ANZ?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a ANZ in Greater Melbourne Area és una compensació total anual de A$177,901. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ANZ per al rol de Científic de Dades in Greater Melbourne Area és A$142,866.

