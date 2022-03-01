Directori d'Empreses
Anyscale
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Anyscale Salaris

El rang de salaris de Anyscale varia de $144,275 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $317,500 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Anyscale. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $318K
Gestor de Producte
$204K
Reclutador
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Arquitecte de Solucions
$299K
Gerent de Programa Tècnic
$208K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Anyscale, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

The highest paying role reported at Anyscale is Enginyer de Programari with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Anyscale

Empreses relacionades

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos