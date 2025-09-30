Directori d'empreses
ANYbotics Enginyer de Programari Salaris a Greater Zurich Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Zurich Area a ANYbotics totalitza CHF 89.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ANYbotics. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per any
CHF 89.9K
Nivell
L2
Base
CHF 89.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a ANYbotics?

CHF 134K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

Altres recursos