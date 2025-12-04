Directori d'empreses
Anti-Defamation League
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Jurídic

  • Tots els Salaris de Jurídic

Anti-Defamation League Jurídic Salaris

La compensació total mitjana de Jurídic in United States a Anti-Defamation League oscil·la entre $108K i $151K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anti-Defamation League. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$117K - $136K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$108K$117K$136K$151K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Jurídic contribucions a Anti-Defamation League per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Anti-Defamation League?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Jurídic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a Anti-Defamation League in United States és una compensació total anual de $151,130. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anti-Defamation League per al rol de Jurídic in United States és $107,950.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Anti-Defamation League

Empreses relacionades

  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Google
  • Amazon
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anti-defamation-league/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.