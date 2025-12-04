Directori d'empreses
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Banquer d'Inversions Salaris

La compensació total mitjana de Banquer d'Inversions in Saudi Arabia a Anti-Defamation League oscil·la entre SAR 249K i SAR 354K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anti-Defamation League. Última actualització: 12/4/2025

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Banquer d'Inversions a Anti-Defamation League in Saudi Arabia és una compensació total anual de SAR 354,456. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anti-Defamation League per al rol de Banquer d'Inversions in Saudi Arabia és SAR 249,320.

Altres recursos

