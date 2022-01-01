Directori d'Empreses
Anthem Salaris

El rang de salaris de Anthem varia de $84,575 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $208,740 per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Anthem. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Analista de Negocis
Median $117K
Enginyer de Programari
Median $110K
Arquitecte de Solucions
Median $201K

Gerent de Ciència de Dades
$209K
Científic de Dades
Median $145K
Analista Financer
$88.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$84.6K
Dissenyador de Producte
$136K
Gestor de Producte
Median $148K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$159K
PMF

El rol més ben pagat informat a Anthem és Gerent de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $208,740. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Anthem és de $140,338.

Altres recursos