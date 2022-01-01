Directori d'Empreses
Ant Group
Ant Group Salaris

El rang de salaris de Ant Group varia de $54,398 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $220,743 per a Analista de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ant Group. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $69.5K
Gestor de Producte
Median $87.6K
Analista de Negocis
$221K

Desenvolupament de Negocis
$56K
Científic de Dades
$90.6K
Màrqueting
$121K
Operacions de Màrqueting
$167K
Dissenyador de Producte
$80.4K
Gerent de Projecte
$54.4K
Arquitecte de Solucions
$146K
PMF

El rol més ben pagat informat a Ant Group és Analista de Negocis at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $220,743. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ant Group és de $89,118.

