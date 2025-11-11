La compensació de Enginyer de Programari de Producció in United States a Ansys oscil·la entre $124K per year per a P2 i $139K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $150K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/11/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)