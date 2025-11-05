Directori d'empreses
Ansys
Ansys Enginyer de Programari Salaris a Spain

La compensació de Enginyer de Programari in Spain a Ansys oscil·la entre €45.7K per year per a P2 i €70.5K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in Spain totalitza €61.1K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivell d'Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Ansys in Spain és una compensació total anual de €89,595. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Enginyer de Programari in Spain és €57,199.

