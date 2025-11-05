Directori d'empreses
Ansys
Ansys Enginyer de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Ansys oscil·la entre $137K per year per a P2 i $156K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $154K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
Senior Software Engineer
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari de Producció

Científic Investigador

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Ansys in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $312,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area és $148,000.

Altres recursos