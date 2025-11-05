La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Ansys oscil·la entre $137K per year per a P2 i $156K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $154K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
