  Salaris
  Enginyer de Programari

  Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  India

Ansys Enginyer de Programari Salaris a India

La compensació de Enginyer de Programari in India a Ansys oscil·la entre ₹1.93M per year per a P1 i ₹3.9M per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.37M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivell d'Entrada)
₹1.93M
₹1.72M
₹155K
₹59.4K
P2
Software Engineer 2
₹2.6M
₹2.09M
₹284K
₹225K
P3
Senior Software Engineer
₹3.95M
₹3.05M
₹801K
₹103K
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.24M
₹481K
₹186K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Ansys in India és una compensació total anual de ₹5,983,346. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹2,071,800.

