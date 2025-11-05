La compensació de Enginyer de Programari in India a Ansys oscil·la entre ₹1.93M per year per a P1 i ₹3.9M per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.37M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.72M
₹155K
₹59.4K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹284K
₹225K
P3
₹3.95M
₹3.05M
₹801K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.24M
₹481K
₹186K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
