La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Ansys oscil·la entre ₹2.1M per year per a P1 i ₹4.61M per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹4.84M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
₹2.1M
₹1.79M
₹258K
₹43.3K
P2
₹2.74M
₹2.12M
₹342K
₹281K
P3
₹4.46M
₹3.36M
₹962K
₹138K
P4
₹4.61M
₹3.72M
₹769K
₹130K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
