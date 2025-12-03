Directori d'empreses
Ansys
Ansys Reclutador Salaris

La compensació de Reclutador in United States a Ansys totalitza $99K per year per a P2. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$100K - $114K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$87.5K$100K$114K$127K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Ansys in United States és una compensació total anual de $127,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Reclutador in United States és $87,480.

Altres recursos

