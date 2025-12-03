Directori d'empreses
Ansys
  • Salaris
  • Enginyer Òptic

  • Tots els Salaris de Enginyer Òptic

Ansys Enginyer Òptic Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$56.4K - $68.2K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$52.7K$56.4K$68.2K$71.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Òptic a Ansys in United Kingdom és una compensació total anual de £53,729. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Enginyer Òptic in United Kingdom és £39,370.

Altres recursos

