Ansys
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

  • Pittsburgh Area

Ansys Enginyer Mecànic Salaris a Pittsburgh Area

La compensació de Enginyer Mecànic in Pittsburgh Area a Ansys oscil·la entre $91K per year i $163K. El paquet de compensació year mitjà in Pittsburgh Area totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ansys. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Ansys, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Ansys in Pittsburgh Area és una compensació total anual de $162,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ansys per al rol de Enginyer Mecànic in Pittsburgh Area és $110,000.

