Ansira Salaris

El rang de salaris de Ansira varia de $56,218 en compensació total anual per a Màrqueting a l'extrem inferior a $117,000 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ansira. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $117K
Màrqueting
$56.2K
Gerent de Projecte
$75.4K

PMF

El rol més ben pagat informat a Ansira és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $117,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ansira és de $75,375.

