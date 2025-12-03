Directori d'empreses
Anritsu
  • Salaris
  • Tecnòleg de la Informació (TI)

  • Tots els Salaris de Tecnòleg de la Informació (TI)

Anritsu Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació total mitjana de Tecnòleg de la Informació (TI) a Anritsu oscil·la entre £35.8K i £49.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anritsu. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$51.3K - $60.4K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$47.9K$51.3K$60.4K$66.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Anritsu?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Anritsu és una compensació total anual de £49,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anritsu per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és £35,783.

Altres recursos

