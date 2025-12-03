Directori d'empreses
Anritsu
Anritsu Enginyer Elèctric Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Elèctric in United States a Anritsu oscil·la entre $80.8K i $110K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anritsu. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$86.5K - $105K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$80.8K$86.5K$105K$110K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Anritsu?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Elèctric a Anritsu in United States és una compensació total anual de $110,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anritsu per al rol de Enginyer Elèctric in United States és $80,750.

