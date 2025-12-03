Directori d'empreses
Anonyome Labs
Anonyome Labs Dissenyador Gràfic Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador Gràfic in Russia a Anonyome Labs oscil·la entre RUB 738K i RUB 1.07M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anonyome Labs. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$10.9K - $12.4K
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Anonyome Labs?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador Gràfic a Anonyome Labs in Russia és una compensació total anual de RUB 1,074,691. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anonyome Labs per al rol de Dissenyador Gràfic in Russia és RUB 737,711.

Altres recursos

