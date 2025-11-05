Directori d'empreses
Annalect
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Bengaluru

Annalect Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Annalect totalitza ₹2.58M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Annalect. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹2.58M
Nivell
L2
Base
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Annalect?
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Annalect in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹3,454,295. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Annalect per al rol de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru és ₹2,576,634.

