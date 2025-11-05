La compensació de Enginyer de Programari in Greater Denver And Boulder Area a Angi oscil·la entre $143K per year per a L1 i $252K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Denver And Boulder Area totalitza $183K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Angi. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Angi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)