La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a Angi oscil·la entre $167K per year per a L2 i $186K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Angi. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Angi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)