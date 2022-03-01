Angi Salaris

El salari de Angi oscil·la entre $49,750 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $280,812 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Angi. Darrera actualització: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Angi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.