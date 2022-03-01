Directori d'empreses
Angi
Angi Salaris

El salari de Angi oscil·la entre $49,750 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $280,812 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Angi. Darrera actualització: 8/29/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $195K
Gestor d'Enginyeria de Programari
L3 $274K
L4 $281K

Científic de Dades
Median $207K
Dissenyador de Producte
Median $138K
Reclutador
Median $130K
Assistent Administratiu
$112K
Analista de Negoci
$167K
Analista Financer
$169K
Recursos Humans
$130K
Màrqueting
$78.6K
Vendes
$49.8K
Investigador UX
$184K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Angi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Angi és Gestor d'Enginyeria de Programari at the L4 level amb una compensació total anual de $280,812. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Angi és $169,150.

