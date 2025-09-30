Directori d'empreses
Angel One
La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Angel One oscil·la entre ₹3.05M per year i ₹6.87M. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.8M.

₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Quins són els nivells professionals a Angel One?

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Enginyer de Programari på Angel One in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹6,874,631. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Angel One för Enginyer de Programari rollen in Greater Bengaluru är ₹3,817,011.

Altres recursos