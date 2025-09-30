Directori d'empreses
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Angel One Gestor de Producte Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Greater Bengaluru a Angel One totalitza ₹2.51M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Angel One. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹2.51M
Nivell
Associate Product Manager
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Angel One?

₹13.95M

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Angel One in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹12,672,627. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Angel One per al rol de Gestor de Producte in Greater Bengaluru és ₹3,509,706.

