Angel One
Angel One Científic de Dades Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Greater Bengaluru a Angel One totalitza ₹6.8M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Angel One. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹6.8M
Nivell
T3
Base
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a Angel One?

₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Científic de Dades at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Científic de Dades role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

Altres recursos