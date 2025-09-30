La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Anaplan oscil·la entre £69.2K per year per a P2 i £121K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £91K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Anaplan. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Anaplan, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
