Anaplan
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater London Area

Anaplan Enginyer de Programari Salaris a Greater London Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater London Area a Anaplan oscil·la entre £69.2K per year per a P2 i £121K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in Greater London Area totalitza £91K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
(Nivell d'Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Anaplan, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

