Anaplan Salaris

El salari de Anaplan oscil·la entre $73,630 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $346,725 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Anaplan. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Enginyer de Software Full-Stack

Arquitecte de Solucions
Median $168K
Gestor de Producte
Median $132K

Recursos Humans
Median $344K
Vendes
Median $250K
Analista de Negoci
$262K
Servei al Client
$98.5K
Èxit del Client
$281K
Científic de Dades
$116K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$138K
Operacions de Màrqueting
$89.2K
Dissenyador de Producte
$270K
Gestor de Projectes
$154K
Reclutador
$73.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$347K
Gestor de Programes Tècnics
$239K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Anaplan, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Anaplan és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $346,725. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Anaplan és $156,545.

