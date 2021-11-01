Directori d'Empreses
Amplify
Amplify Salaris

El rang de salaris de Amplify varia de $73,500 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $160,800 per a Reclutador a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Amplify. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $135K
Gestor de Producte
Median $135K
Investigador UX
Median $95K

Servei al Client
$73.5K
Analista de Dades
$115K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$131K
Màrqueting
$129K
Dissenyador de Producte
Median $110K
Gerent de Projecte
$133K
Reclutador
$161K
PMF

El rol més ben pagat informat a Amplify és Reclutador at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $160,800. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Amplify és de $130,117.

