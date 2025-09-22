Directori d'empreses
Amperity
Amperity Analista de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in United States a Amperity totalitza $179K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amperity. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Total per any
$179K
Nivell
-
Base
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Amperity?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Option

A Amperity, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Altres recursos