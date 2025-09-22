La compensació de Enginyer de Programari in United States a Ampere Computing oscil·la entre $170K per year per a L6 i $275K per year per a L8. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $198K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ampere Computing. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
