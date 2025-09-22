Directori d'empreses
Ampere Computing
Ampere Computing Enginyer de Maquinari Salaris

La compensació de Enginyer de Maquinari in United States a Ampere Computing oscil·la entre $189K per year per a L6 i $364K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $196K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ampere Computing. Última actualització: 9/22/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a Ampere Computing?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Ampere Computing in United States és una compensació total anual de $363,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ampere Computing per al rol de Enginyer de Maquinari in United States és $204,700.

