La compensació de Enginyer de Maquinari in United States a Ampere Computing oscil·la entre $189K per year per a L6 i $364K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $196K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ampere Computing. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
