AMI Salaris

El rang de salaris de AMI varia de $25,596 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $170,850 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AMI. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $28.7K
Comptable
$152K
Gestor de Producte
$25.6K

Vendes
$32.9K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$159K
Gerent de Programa Tècnic
$171K
PMF

El rol més ben pagat informat a AMI és Gerent de Programa Tècnic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $170,850. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AMI és de $92,452.

