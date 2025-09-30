Directori d'empreses
Amgen
Amgen Enginyer de Programari Salaris a Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La compensació de Enginyer de Programari in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area a Amgen oscil·la entre $108K per year per a L3 i $152K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area totalitza $129K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025

L3
(Nivell d'Entrada)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

0%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

34%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)



Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Enginyer de Programari en Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area está en una compensación total anual de $153,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amgen para el puesto de Enginyer de Programari in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area es $125,000.

Altres recursos