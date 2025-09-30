La compensació de Enginyer de Programari in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area a Amgen oscil·la entre $108K per year per a L3 i $152K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area totalitza $129K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
0%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
34%
ANY 4
A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)
